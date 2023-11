Vitória Stone Fair 2024 será realizada de 30 de janeiro a 2 de fevereiro

Maior referência em pedras naturais das Américas e entre as mais importantes feiras do mundo pela diversidade e variedade de opções, a Vitória Stone Fair 2024 já tem data marcada. Em sua 21ª edição, o evento acontecerá de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Durante quatro dias, compradores, arquitetos, designers e profissionais do mercado da construção irão se reunir no Pavilhão de Carapina, na Serra, para ver de perto os lançamentos, as novidades e tendências do setor.

Organizada há mais de 20 anos pela Milanez & Milaneze — empresa que integra o Grupo VeronaFiere —, a feira pretende apresentar cerca de 250 expositores e contar com a participação de visitantes de mais de 50 países, com destaque para EUA, China, Itália e México. Segundo os organizadores, a expectativa é receber mais de 15 mil visitantes.

O evento reúne grandes empresas de extração e beneficiamento de pedras naturais, equipamentos, máquinas, insumos e tecnologias. Além disso, a feira também é uma oportunidade para realizar negócios, avaliar produtos e serviços, trabalhar ferramentas de marketing, ampliar ações e lançamentos, fortalecer parcerias e prospectar novos mercados.

“A Vitória Stone Fair é uma referência no mercado internacional. Com um ambiente favorável para a realização de negócios e prospecção de mercados, possibilita criar novas conexões que serão transformadas em negócios ao longo do ano. Toda essa geração de valor e de oportunidades de negócios torna a Vitória Stone Fair uma das maiores ferramentas de posicionamento estratégico do setor”, pontuou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze.

Vitória Stone Fair teve crescimento em 2022

No ano passado, o evento registrou um crescimento de 15% na movimentação de visitantes com relação à edição anterior, com um aumento geral do público nacional e grande diversificação do mercado estrangeiro, com participantes principalmente da América Latina e do Leste Europeu.

“A cada edição, a Vitória Stone Fair reforça sua vocação em fomentar negócios, ser fonte de conteúdo técnico e geração de conexões entre os principais atores do setor. Em 2024 não será diferente. Percebemos um aumento de visitantes do Leste Europeu, por exemplo. Então, será uma excelente oportunidade para a pedra natural brasileira conquistar novos mercados”, ressaltou Flávia.

Além disso, o sucesso da feira se reflete nas oportunidades geradas para a economia tanto do setor de pedras, quanto dos negócios e serviços. Com efeito multiplicador, ela impacta de forma positiva no turismo de negócios, hotelaria, transporte, gastronomia, entre outros, gerando empregos e renda.

A Vitória Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, promovida pelo Sindirochas e Cetemag e com apoio do Centrorochas.

Dados

A Vitória Stone Fair é o evento referência em pedras naturais das Américas.

O Brasil é o quarto maior produtor de rochas ornamentais do mundo, sendo o maior fora do continente asiático, e o 5º maior exportador.

A indústria brasileira de rochas ornamentais é composta por 12.200 empresas, 6.600 enquadradas na indústria de transformação e 5.600 na indústria extrativa.

Já o Espírito Santo é o maior exportador e principal produtor do Brasil, com 81,67% das exportações do país em valor e volume. Apresenta ainda o maior número de empresas do segmento.

Vitória Stone Fair 2024

Data: de 30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2024

Horário: de terça a quinta-feira, das 10h às 19h, na sexta-feira, das 10h às 16h

Abertura oficial: 30 de janeiro (terça-feira), às 11h

Local: Pavilhão de Carapina, Serra, Espírito Santo

Organização: a Vitória Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, com promoção do Sindirochas e Cetemag e com apoio do Centrorochas

Credenciamento: evento voltado exclusivamente para profissionais do setor de rochas e da construção, incluindo arquitetos e designers. O credenciamento já está aberto e deve ser feito previamente através do link https://vitoriastonefair.com.br. Não haverá credenciamento no local.

Números da Vitória Stone Fair 2024

Expositores: cerca de 250 marcas expositoras

Segmentos: 60% expositores de pedras e 40% de máquinas, insumos, equipamentos e serviços

Expositores: do Brasil e de diversos países

Visitantes: são esperadas mais de 15 mil pessoas de todo o Brasil e de mais de 50 países