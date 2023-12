2024 terá menos feriados prolongados. Veja calendário

A ano de 2023 ainda não terminou, mas muitas pessoas já estão sonhando com os feriados do próximo ano. Se comparado ao ano que termina 2024 vai decepcionar, pois contará com menos folgas.

Ano bissexto (com 366 dias), 2024 terá quase metade das folgas prolongadas em relação a 2023, que teve sete. Com efeito, quatro feriados caem no fim de semana.

Serão nove feriados nacionais, dos quais apenas três serão próximos de um fim de semana, isto é, caem numa segunda ou na sexta-feira. São eles: o da Confraternização Universal, em 1° de janeiro; o da Paixão de Cristo, em 29 de março; e o da Proclamação da República, no dia 15 de novembro.

Mas, se forem incluídos os pontos facultativos nacionais, o número pula para seis. E apenas dois deles terão uma “emenda” maior, de quatro dias, no Carnaval, em 13 de fevereiro (terça-feira) e no Corpus Christi, em 30 de maio (quinta-feira).

A boa notícia é que o calendário de 2024 promete ainda uma novidade! Foi aprovado pela Câmara um novo feriado nacional em 2024. Comemorado no dia 20 de novembro, o feriado do Dia de Zumbi e da Consciência Negra já era realidade em diversas cidades e estados brasileiros e, a partir desde ano, conta no calendário de feriados do país.

Feriados nacionais em 2024

1. 1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira)

2. 29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira)

3. 21 de abril: Tiradentes (domingo)

4. 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira)

5. 7 de setembro: Independência do Brasil (sábado)

6. 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado)

7. 2 de novembro: Finados (sábado)

8. 15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira)

9. 25 de dezembro: Natal (quarta-feira)

Pontos facultativos nacionais em 2024

1. 12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira)

2. 13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira)

3. 14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira)

4. 30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira)

5. 28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira)