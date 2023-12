Acidente grave entre carro e moto deixa motociclista morto na BR-101

Um motociclista, ainda não identificado, morreu no início da tarde desta sexta-feira (15), após se envolver no acidente entre um carro e uma moto, no km 255,8, na BR-101, na Serra. O acidente ocorreu por volta das 12h57.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a equipe foi ao local para atender a ocorrência de um acidente de trânsito, entre um carro de passeio e uma moto. Guincho, ambulância e a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu a vítima para o hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. O estado de saúde do condutor do carro não foi informado.