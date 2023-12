VÍDEO | Batida entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

Uma batida, entre um carro e uma moto, na noite da última quinta-feira (14), deixou um motociclista ferido no bairro Coramara, em Cachoeiro de itapemirim.

Em um dos vídeos feito por motoristas que passavam no momento do acidente, mostra o carro Volkswagen Gol, preto, parado na via com a lateral amassada. Segundo o relato da testemunha, o motociclista bateu na lateral do veículo e teve fratura exposta. O estado de saúde do condutor do carro não foi informado.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu a vítima para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias