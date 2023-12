Acidente grave entre dois carros de passeio interdita pista da BR-262

Um acidente grave, entre dois carros de passeio, deixou a pista no km 64, da BR-262 interditada, na manhã desta terça-feira (12), em Marechal Floriano.

Leia também: Carro fica agarrado em cima de canteiro central em avenida de Cachoeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista está no sistema Pare e Siga, para o trabalho do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestando socorros às vítimas do acidente envolvendo dois veículos de passeio.

A equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) está pousando na rodovia. A dinâmica do acidente não foi informada. Mais informações em instantes.