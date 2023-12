Carro fica agarrado em cima de canteiro central em avenida de Cachoeiro

Um carro, Fiat Pálio, de cor vermelha, ficou agarrado em cima da mureta central, na manhã desta terça-feira (12), na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, na altura do bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro.

Segundo testemunhas que passavam pelo local, o motorista seguia pela avenida, sentido centro, quando não visualisou a mureta e invadiu com o carro, ficando com o fundo preso na mureta.

Motoristas registraram o momento em que o carro fica agarrado, não conseguindo sair nem para frente e para trás. Dois motociclistas que passavam no local, ajudaram o motorista a retirar o veículo. Não há informação sobre feridos.

Obras para melhoria do trânsito de Cachoeiro

A avenida Aristides Campos, em Cachoeiro, segue recebendo intervenções de requalificação viária. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) está implantando barreiras físicas em trechos próximos às interseções com outras ruas ao longo da avenida.

Com a instalação dessas barreiras, os condutores serão orientados a realizar retornos e conversões utilizando a rotatória da antiga Selita e o trevo do Posto Senna, evitando transposições irregulares, o que não apenas prejudica a fluidez do trânsito, mas também contribui para a ocorrência de acidentes.

Os trabalhos estão sendo realizados durante o período noturno, para minimizar os impactos no tráfego local, e a previsão é que sejam concluídos até o final desta semana. Entretanto, esse prazo está sujeito a mudanças em caso de instabilidade climática no município, o que pode afetar o cronograma de execução dos serviços.