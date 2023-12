Acidente grave envolvendo três veículos interdita rodovia do ES

Um acidente grave, envolvendo três veículos, interditou o km 05, da BR-259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (14).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos envolvidos são um caminhão, uma caminhonete e um veículo de passeio. Até o momento, não há identificação de vítimas.

Assim que surgirem maiores informações, a matéria será atualizada.

Fotos: Divulgação/PRF

