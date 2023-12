Mulher morre após ser atropelada por carro na BR-101

Uma mulher, ainda não identificada, morreu, no início da manhã desta quinta-feira (14), após ser atropelada por um carro no km 256, da BR-101, no bairro Boa Vista II, na Serra. O atropelamento aconteceu por volta das 4h30.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que o veículo envolvido no acidente saiu fora da pista e a rodovia não precisou ser interditada. Equipe da Eco101 está no local dando suporte a sinalização da via.

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e está a caminho do local. A dinâmica do acidente não foi informada.