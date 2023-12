Acontece hoje a Taça Nosso Esporte de Voleibol feminino em Cachoeiro

Os apaixonados por vôlei não podem ficar de fora da programação deste domingo (3). No ginásio Hermo Gomes, bairro Aquidaban, serão realizados os jogos da modalidade da Taça Nosso Esporte Cachoeiro.

Leia também: Projeto “Lapidando Diamantes” oferta aulas gratuitas de capoeira

A partir das 9h, quatro equipes, representando os bairros IBC, Aeroporto, São Geraldo e BNH, vão disputar seis jogos de muita adrenalina e competitividade.

No torneio, os quatro times vão enfrentar se mutualmente: a equipe que fizer mais pontos será a grande campeã. Quem quiser conferir as partidas, é só comparecer ao espaço esportivo. A entrada é gratuita.

“O vôlei é um dos esportes mais praticados em Cachoeiro, e é ótimo ver o crescimento dessa modalidade. Estamos com a expectativa alta e temos certeza de que veremos grandes jogos”, salienta o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.