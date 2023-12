Projeto “Lapidando Diamantes” oferta aulas gratuitas de capoeira

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) recebeu o primeiro curso aberto de capoeira, organizado pelo contramestre Márcio Paulista, do Grupo Herança Cultural Capoeira, e idealizador do projeto “Lapidando Diamantes”, que oferta aulas gratuitas da modalidade no Ginásio de Lutas da Sesport. O evento foi realizado na última sexta-feira (24).

O curso contou com a presença do mestre Baianinho, que reside em Londres, na Inglaterra. A subsecretária de Estado de Esportes e Lazer, Fernanda Souza, e capoeiristas de diferentes grupos do Espírito Santo estiveram presentes no evento.

As aulas de capoeira do projeto “Lapidando Diamantes” acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, no Ginásio de Lutas da Sesport. Além das aulas gratuitas, os alunos do projeto também têm a oportunidade de participar de outros eventos culturais e competições na modalidade.

Em outubro, os alunos participaram da 22ª Ginga Criança de Capoeira, realizada em Cambuí, Minas Gerais. Conquistaram três medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze.

Projeto “Lapidando Diamantes”



Idealizado pelo capoeirista Márcio Paulista, que atua como professor da modalidade em escolas públicas e privadas desde 1990, o projeto “Lapidando Diamantes” existe desde 2012. O projeto busca conectar as crianças aos campeonatos, incentivando o estudo por meio da disciplina e todas as vertentes que a capoeira proporciona para o desenvolvimento infantojuvenil.

Para se inscrever, basta preencher uma ficha de inscrição com o professor no local e horário das aulas. As aulas terão um recesso de fim de ano, com encerramento no dia 21 de dezembro e retorno das atividades no dia 16 de janeiro de 2024.