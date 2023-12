Agerh cria grupo de contingenciamento dos impactos da seca no ES

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) criou um Grupo Técnico de Contingenciamento e Mitigação dos Impactos da Seca e da Estiagem (GTSECA) no Estado do Espírito Santo. A Instrução de Serviço foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (06).

O GTSECA tem como objetivo intensificar a gestão de recursos hídricos, o acompanhamento e o desenvolvimento das ações necessárias nos períodos de estiagem e seca no Espírito Santo, visando a minimizar os impactos dessas estiagens.

