Alegre conquista selo de excelência em transparência e governança

Alegre está entre as 12 cidades capixabas que conquistaram o selo Diamante de excelência em transparência e governança pública, conforme estudo elaborado pela entidade Espírito Santo em Ação, com o apoio da Transparência Capixaba.

“É com grande alegria que recebo a notícia de que a Prefeitura de Alegre conquistou o selo Diamante de Qualidade em Transparência e Governança Pública, concedido pelo ES em Ação. Essa é nossa terceira vitória do ano em transparência, resultado do trabalho em equipe e da honestidade que fundamentam nossa gestão. Agradeço a todos que contribuíram para esse reconhecimento”, afirmou o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick.

Realizado pela primeira vez em 2023, o objetivo do Selo é reconhecer publicamente os municípios, que na visão da sociedade, se destacaram nos índices de transparência e governança no Estado, distribuídos em quatro categorias: Diamante, Ouro, Prata e Bronze.

Para ser elegível à participação, os municípios necessitavam ter classificação “Ótima” – correspondente a uma nota superior a 80 pontos – no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2023 que teve seu resultado divulgado em setembro deste ano. A partir desta classificação, 29 cumpriram todos os requisitos para o processo.

Ao final da avaliação, 12 cidades obtiveram o Selo na categoria Diamante, seis na categoria Ouro, quatro na categoria Prata e sete na categoria Bronze.

A avaliação mostrou ainda que todos os municípios aptos da categoria Diamante obtiveram quase nota máxima no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública.