Anchieta: inscrições de processo seletivo para guarda-vidas terminam hoje (7)

A Prefeitura de Anchieta está com inscrições abertas para um novo Processo Seletivo. O certame é destinado ao preenchimento de 36 vagas, além de cadastro reserva, para o cargo de Guarda-Vidas.

Para se inscrever, é necessário possuir ensino médio completo e conclusão no curso de formação de guarda-vidas, ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar em 2023.

Aos profissionais efetivados, será ofertado um salário no valor de R$ 1.463,27, acrescido de R$ 550,00 de vale-alimentação. O salário é referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais, ou escala de revezamento em regime de compensação de 12×36 horas.

Os interessados devem se inscrever no período de 6 e 7 dezembro de 2023, exclusivamente de forma presencial, na Escola Municipal de Governo, sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Anchieta, localizada na Rodovia do Sol, Km 21,5, nº 1.620, Vila Residencial Samarco, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados por meio de análise de títulos experiência profissional.

Este Processo Seletivo terá validade de um ano, contados a partir da data de divulgação da homologação do resultado, com possibilidade de prorrogação.

Fonte: PCI Concursos

