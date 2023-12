Anchieta recebe reforço 44 militares para o policiamento durante o verão

Nesta semana, se apresentaram na 10ª Companhia Independente em Anchieta, 44 policiais militares para reforçar o policiamento durante o período de verão nos municípios de Anchieta e Piúma.

Além do policiamento ordinário e do reforço dos militares, a 10ª Cia Independente receberá também o apoio da Cavalaria, contribuindo ainda mais através dessa modalidade de policiamento.

Leia também: Show tributo a Roberto Carlos na Praia Central de Anchieta

Com a chegada do reforço no efetivo será possível suprir o aumento da demanda durante o período de alta temporada, mantendo a segurança e um atendimento de qualidade para a população que reside em tais municípios, bem como para os turistas e visitantes.