Anchieta: servidores terão R$ 600 de abono natalino

A Prefeitura de Anchieta irá conceder a todos os servidores um abono natalino. O benefício vai ser creditado na conta dos servidores ativos (efetivos, comissionados e contratados) no próximo dia 22 de dezembro.

De acordo com o prefeito Fabrício Petri, 2023, em se tratando de finanças, foi melhor que nos anos anteriores, e por isso foi possível dar o benefício.

“Desde 2017 estamos enfrentando queda em nossa receita, em virtude de diversos fatores, sendo o principal a paralisação da Samarco e depois seu retorno gradual. Já este ano foi um pouco melhor, conseguimos investir e conceder esse abono aos nossos servidores que tanto merecem”, disse.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, serão beneficiados com a medida 2.737 servidores ativos. A proposta ainda vai para o Legislativo para ser apreciada pelos vereadores.

