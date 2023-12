Prefeitura de Cachoeiro anuncia bônus no vale-alimentação de dezembro

Neste mês de dezembro, os servidores da Prefeitura de Cachoeiro receberão um bônus no valor de R$ 470 no crédito do vale-alimentação. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (4), pelo prefeito Victor Coelho.

O valor extra será creditado no cartão do ticket-alimentação no próximo dia 20. Já o pagamento recorrente do benefício será no dia 15, como de costume.

Serão mais de R$ 3 milhões destinados a esta iniciativa, provenientes da devolução de recursos da Câmara Municipal à Prefeitura de Cachoeiro.

O Projeto de Lei que prevê o adicional no ticket dos servidores municipais será encaminhado, nesta terça-feira (5), para apreciação do Legislativo Municipal.

Conforme destacado pelo prefeito Victor Coelho, a medida visa valorizar o funcionalismo público municipal e aquecer, ainda mais, a economia local durante o fim de ano.

“Foi uma decisão que tomamos em conjunto com a Câmara Municipal de Cachoeiro, que apoiou, por unanimidade, essa iniciativa, que é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação dos nossos servidores, além de injetar mais recursos na economia local, por meio do aumento do poder de compra, o que representa um impulso significativo para o comércio, especialmente durante a temporada de festas”, afirma o prefeito.