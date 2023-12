Após cobrar pagamento em festa, DJ é esfaqueado por mulher no ES

Um homem que prestava serviço como DJ em uma festa, acabou sendo esfaqueado por uma mulher, na madrugada do último sábado (23), após fazer a cobrança do serviço, no bairro Canivete, em Linhares.

A Polícia Militar (PM) informou que a equipe foi acionada e prosseguiu até o bairro, onde localizou um homem com ferimentos por arma branca, que relatou que era DJ e havia sido contratado para trabalhar em um evento.

No entanto, ao se dirigir a mulher que trabalhava no caixa para receber, acabou se desentendendo com com a funcionária, momento em que a mulher a golpeou com um canivete fugiu do local em seguida.

Entretanto, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região. Buscas foram realizadas, mas a suspeita não foi localizada no momento do fato.

Por meio de nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Disse ainda que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.