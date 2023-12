VÍDEO | Caminhão fica destruído após pegar fogo em Cachoeiro

Um caminhão de carroceria ficou completamente destruído após pegar fogo, na tarde desta segunda-feira (25), na ES 482, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o incêndio foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e o motorista do caminhão não foi localizado.

Entretanto, não houve registro de vítimas e a causa do incêndio é desconhecida.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias

