Após denúncia, mais de 170 pássaros silvestres são apreendidos em Cachoeiro

A Polícia Militar Ambiental apreendeu, na tarde desta segunda-feira (04), 179 pássaros silvestres que estavam presos em um cativeiro no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim. A prisão foi realizada por uma equipe do 1° Pelotão da 4° Companhia, graças a uma denúncia anônima 181.

Durante as averiguações, os militares constataram que as aves eram mantidas em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente. Foi identificado, inclusive, que alguns deles constam na lista de extinção, conforme o decreto estadual 5237-R/2022, como é o caso do pássaro popularmente conhecido como Trinca-Ferro.

Somente desta espécie, foram apreendidos 81 pássaros. Além disso, também foram apreendidos 76 Coleiros; 17 Tico-Tico; 02 Sabiás; 01 Canário-da-Terra; 01 Coleiro-do-Brejo e 01 Bigodinho.

O responsável pela manutenção dos animais em cativeiro foi autuado pelo ilícito constatado, conforme prevê o Art. 29 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), com previsão de pena de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Todos os animais apreendidos serão encaminhados ao órgão ambiental competente, onde receberão os cuidados necessários para reintrodução ao habitat natural.

Denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia 181, ou pelo sítio eletrônico https://disquedenuncia181.es.gov.br