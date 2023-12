Após vaias a deputados do PP e Podemos, Lula adverte petistas no ES

Os deputados federais capixabas do PP, Da Vitória, e do Podemos, Gilson Daniel, não foram bem recepcionados pela militância do PT durante a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, no município da Serra, nesta sexta-feira (15).

No evento, que contou com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os parlamentares foram recebidos a vaias pelos petistas. O “climão” causou desconforto ao chefe do Poder Executivo nacional, que advertiu os militantes para importância desses deputados na garantia da sua governabilidade.

“Eu quero agradecer aos deputados, a bancada do Espírito Santo, que colocaram dinheiro para essa obra não parar. Por isso gente, eu queria pedir para vocês uma coisa: quando a gente vem para um palanque como esse e a gente traz um deputado ou um senador de outro partido político é importante que vocês não os tratem como adversário, porque nós precisamos trabalhar junto com eles dentro do Congresso Nacional”, explicou Lula.

O presidente ainda ressaltou a importância de não alimentar rivalidades após as eleições.

“Depois da eleição, eu preciso governar. De 513 deputados, o PT só tem 70. Então nós precisamos conversar com muita gente, nós precisamos tentar convencer as pessoas e é assim que a gente governa, é assim que o Casagrande governa, é assim que o prefeito de Serra governa, é assim que a gente vai recuperar esse país”, afirmou.