Atenção, motoristas! Trânsito de Cachoeiro recebe nova sinalização

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim tem promovido a implantação de nova sinalização horizontal e vertical no trânsito em diversos locais da cidade.

O trabalho, conduzido pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg), inclui, na sinalização horizontal, marcas de canalização e linhas de retenção. Os locais que receberam essas ações foram os bairros: Centro, Novo Parque e Otton Marins.

Já na vertical, está acontecendo a implantação de placas de orientação de destino. As áreas contempladas estão sendo: a ponte Fernando de Abreu (Centro), avenida Pinheiro Junior (Centro), rua Moreira (Centro), avenida José Felix Chein (perto da antiga Revil), rua São Camilo de Lellis, rua Osvaldo Cruz, rua São Camilo (faculdade São Camilo) e Ilha da Luz (Rotatória).

Elas indicam aos condutores a direção a ser seguida para se chegar a bairros, rodovias, rodoviária, repartições públicas, instituições importantes e pontos turísticos.

“Temos trabalhado para tornar o trânsito o mais fluido possível, mas para isso, também precisamos da colaboração dos nossos motoristas. É muito importante que os condutores fiquem atentos à sinalização para que, além de chegar ao seu destino desejado com segurança, também possa contribuir para fluidez do trânsito”, explica o secretário de Segurança e Trânsito e vice-prefeito de Cachoeiro, Ruy Guedes Barbosa.

