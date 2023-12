Atendimento da Ouvidoria Geral será on-line na sexta-feira (15)

Nesta sexta-feira (15), excepcionalmente, o atendimento telefônico e presencial da Ouvidoria Geral da Prefeitura de Cachoeiro estará suspenso.

Isso porque a equipe do setor participará de um treinamento interno. Para registrar pedidos de serviços municipais e outras manifestações relativas à Prefeitura, os cidadãos poderão recorrer aos canais que estão disponíveis 24h, todos os dias: o aplicativo Todos Juntos e o site cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral.

A Ouvidoria lembra que o horário normal do atendimento presencial; por telefone – 156 e (28) 3155-5237– e pelo WhatsApp – (28) 98814-3357 – , é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

