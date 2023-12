Atletas do Estrela passarão por avaliação médica na Unimed Sul Capixaba

A Unimed reafirma seu compromisso com o esporte local ao anunciar que, na próxima sexta-feira, o time de futebol profissional do Estrela do Norte FC.

A equipe de Cachoeiro, passará por exames médicos no Hospital Unimed, na Safra, em busca de preparação para a próxima temporada. A Unimed realizará exames de hemogramas e eletrocardiogramas, garantindo uma avaliação abrangente da saúde dos atletas para as competições que estão por vir para o Estrela.

O Estrela do Norte Futebol Clube, fundado em 16 de janeiro de 1916 em Cachoeiro de Itapemirim, teve sua origem inspirada no Botafogo do Rio de Janeiro, evidente no escudo e uniforme.

Inicialmente sediado próximo ao Colégio Liceu Muniz Freire, o clube transferiu seu campo para o bairro Sumaré na década de 1930. Após destacar-se em campeonatos sulinos e amadores, alcançou proeminência nos profissionais na década de 1960, sendo reconhecido como a melhor equipe do interior.

O Estrela do Norte Futebol Clube conquistou o Campeonato Capixaba Série B em 1996 e 1999, finalmente alcançando a vitória na primeira divisão em 2014.