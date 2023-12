“Aula da Saudade” marca fim de ano letivo em escola de Alegre

Foi realizado na EEEFM “Professor Pedro Simão”, em Alegre, a “Aula da Saudade” para os estudantes do Ensino Médio Integrado em Administração. A aula consistiu em uma confraternização da turma de formandos com o objetivo de se despedirem uns dos outros.

O evento, realizado no Laboratório de Informática da Escola, contou com homenagens especiais aos formandos, corpo docente e coordenação, além da recordação de momentos importantes vividos pela turma, ao longo dos anos em que estiveram na Instituição.

LEIA TAMBÉM: Poluição: siderúrgica do ES é alvo de fiscalização de CPI

Contou com a participação dos professores, Equipe Gestora, Coordenadores de Turno, Funcionários e com a Supervisora da SRE de Guaçuí Srª Lúcia Pirovani. O principal objetivo da aula foi realizar uma retrospectiva do curso, relembrando os bons momentos e as dificuldades vencidas pela turma.

A “Aula da Saudade” é uma passagem simbólica, mas de extrema importância. É muito emocionante e especial encerrar este ciclo, para começar um novo. Porque não acabou, até mesmo este momento foi treinamento e agora começa a vida profissional dos estudantes.

A despedida do Ensino Médio é um momento marcante. Foram anos de convívio, amizades e experiências que fizeram parte da trajetória acadêmica da turma. A aula da saudade proporcionou momentos cheios de recordações que deixaram nossas bocas secas, os corações acelerados, os olhos encharcados e os laços de amizades renovados. Aos nossos queridos estudantes, agradecemos por nos dar o prazer do convívio, e tenham certeza que ficarão marcados em nossas lembranças e, mais que isso, continuaremos a torcer pelo sucesso de cada um, suas vitorias são nossas vitórias, ressaltou a Diretora da Escola Lucy Sader de Souza.