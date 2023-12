Aumigo X: Grupo de pets promove principal brincadeira de fim de ano

Depois do sucesso que foi o Blocão, no carnaval 2023, e do Aurraiá, o Grupo Cachoeiro Pet Friendly promove agora o Aumigo X, como confraternização de final de ano, em Cachoeiro.

Essa é a 2ª edição da tradicional brincadeira favorita nas festas de fim de ano. Contudo, o Grupo, que é voltado para a interação dos tutores de pets a fim de haver uma troca de ideas, experiências e muito amor pelos animais de estimação, envolve os seu cães e gatos no joguinho e tudo acaba virando uma grande festa.

” A farra acaba sendo para ambos, pois os adultos se divertem trocando altos papos, comendo, bebendo.

E os pets brincando e gastando as energias”, comenta Breno Moreira, um dos administradores do Grupo.

Leia também: Cachorro preso em janela de prédio causa revolta em Cachoeiro

Nesta edição, quem manisfestou desejo em participar, colocou o seu pet na lista e o que ele mais gosta como sugestão de presente. Depois, o administrador do Grupo, cadastrou os participantes numa plataforma online de amigo secreto e o sorteio foi realizado digitalmente. Então, são os pets que participam da brincadeira.

Segundo ele, a 1ª edição, que foi um grande sucesso, serviu para unir ainda mais os amigos e promover a interação entre os cães.

“Como sempre falo o objetivo do grupo é sempre aproximar as pessoas, os pets e criar essa harmonia que sempre nos aproxima. Várias pessoas do grupo não se conheciam e hoje são amigos de frequentar a casa um do outro, criando assim cada vez mais proximidade”, completa.

Futuro

Hoje o Grupo conta com cerca de 136 membros e tem crescido cada vez mais. De acordo com Breno, a todo instante, surgem ideias de novos eventos, passeios e brincadeiras.

“O nosso grupo não consiste em apenas promover eventos em prol de nós mesmo, mas sim de ajudar vários cães de ruas, abrigos e que sofrem mais tratos. Neste ano de 2024 vamos regularizar o mesmo criando o nosso CNPJ, nossa diretoria completa elevando o patamar do mesmo, sendo assim conseguindo mais benefícios para facilitar a ajuda aos pets que necessitam”, conta.

Tome nota!

O 2º Aumigo X do Grupo Cachoeiro Pet Friendly acontece no próximo dia 13, a partir das 19:30h na Praça de Fátima, local favorito do Grupo para eventos e socialização dos pets.