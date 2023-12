Cachorro preso em janela de prédio causa revolta em Cachoeiro

A Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim investiga uma denúncia de maus-tratos no município, após um vídeo de um cachorro preso na janela de um prédio viralizar nas redes sociais e causar revolta. Pelas imagens, é possível ver o animal batendo no vidro para entrar e exposto ao sol, sendo segurando apenas pela rede de proteção.

Os tutores do animal já foram alertados pelos vizinhos do risco de o cachorro cair ou até mesmo de sofrer com o excesso de calor, registro nos últimos dias. Segundo informações dos próprios vizinhos, eles alegam que o animal sobe sozinho e gosta de ficar na janela.

A ONG SOS Animais de Rua procurou a Gerência de Bem-estar Animal do município e a Polícia Civil, e cobrou providências sobre o caso. Nesta quinta-feira (7), a Polícia Civil esteve no apartamento, mas não efetuou o resgate do animal.

Segundo informações da ONG, os proprietários do animal alegaram que ele sobe sozinho na janela, e que isso já um hábito, pois gosta de observar a rua e os passarinhos, e que fecham a janela para evitar que o cachorro caia. Diante da informação, a Polícia Civil passou algumas orientações e manteve o cachorro no imóvel.

Por meio de nota, a Polícia Civil informa que a denúncia foi encaminhada à Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, que trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.

Aliás, a PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas.