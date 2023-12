Avenidas e pontos de Cachoeiro recebem nova sinalização

Com objetivo de tornar o trânsito mais fluído e seguro, a Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg), tem promovido a implantação de nova sinalização em diversos locais da cidade.

Entre os locais contemplados com placas de orientação de destino estão a ponte Fernando de Abreu (Centro), avenida Pinheiro Junior (Centro), rua Moreira (Centro), avenida José Felix Chein (perto da antiga Revil), rua São Camilo de Lellis, rua Osvaldo Cruz, rua São Camilo (faculdade São Camilo) e Ilha da Luz (Rotatória).

Elas indicam aos condutores a direção a ser seguida para se chegar a bairros, rodovias, rodoviária, repartições públicas, instituições importantes e pontos turísticos.

“Melhorar a sinalização viária e turística no município é uma necessidade para podermos ter melhor fluidez no trânsito e, também, facilitar a localização de destinos importantes no município”, explica o secretário de Segurança e Trânsito e vice-prefeito de Cachoeiro, Ruy Guedes Barbosa.