Cachoeiro conquista “Selo Diamante” em transparência e governança

Se destacando, novamente, em avaliações a nível estadual, Cachoeiro de Itapemirim conquistou, nesta semana, mais um marco notável, ao ser premiado com o Selo Diamante de Qualidade em Transparência e Governança Pública, em iniciativa promovida pelas entidades não-governamentais Transparência Capixaba e ES em Ação.

O Selo Diamante é reservado aos municípios que alcançaram 95 pontos ou mais no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), 100% em todos os itens imprescindíveis, pelo menos 15 itens altamente recomendados e dois recomendados. Cachoeiro é uma das 12 cidades que conquistaram essa categoria, destacando-se como um exemplo de excelência em transparência e governança pública no estado do Espírito Santo.

A avaliação que precedeu a premiação do Selo Diamante seguiu três eixos fundamentais. Os municípios em busca do reconhecimento tiveram que obter uma classificação “ótima” no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública.

Além disso, foi necessário assinar um termo de compromisso em Transparência e Governança Pública e atender aos criteriosos padrões do guia “Recomendações de Transparência e Governança Pública para Prefeituras” elaborado pela Transparência Internacional – Brasil (TI-Br) e pelo Instituto de Governo Aberto (IGA).

“Buscamos, sempre, alcançar a observância dos princípios constitucionais que orientam e guiam o exercício da função pública, especialmente no que se refere à participação ativa da sociedade. Para alcançar esse objetivo, estamos em constante aprimoramento, no emprego de procedimentos e ferramentas que tornam a gestão pública cada vez mais eficiente”, destaca Marina Gava, coordenadora executiva de Controle e Transparência da Prefeitura de Cachoeiro.

“Estamos muito satisfeitos em receber o Selo Diamante, o que reflete nosso comprometimento com a transparência e a governança pública. Essa distinção é o resultado de esforços conjuntos e reflete o alinhamento com as melhores práticas sugeridas pelos órgãos responsáveis”, destaca Kédyma Marques, controladora geral do Município em exercício.

“O Selo Diamante reflete o comprometimento de toda nossa equipe em promover uma gestão responsável e aberta à comunidade. É um estímulo para continuarmos a avançar nesse caminho de excelência”, avalia o prefeito Victor Coelho.