Batida entre carretas causa explosão e deixa pessoas feridas em Ibatiba

Um caminhão tanque de combustível, tombou e pegou fogo, na manhã desta sexta-feira (1), após se envolver em um acidente, com uma carreta, na BR-262, no trevo de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 8h.

De acordo com informações de um motorista que passava pelo local, o caminhão de combustível fazia o trevo sentido Iúna, quando o condutor da carreta perdeu o controle e bateu no caminhão. Por conta da batida, o caminhão de combustível tombou e a carreta pegou fogo.

Um motociclista e um carro de passeio, que passavam pelo local, também se envolveram no acidente. O combustível vazou na pista e o motociclista escorregou com a moto e caiu. Com o impacto, a moto também pegou fogo. O carro de passeio escorregou na pista, bateu e pegou fogo. O motorista foi socorrido com ferimentos leves.

A Polícia Militar (PM) informou que não houve vítimas fatais. As vítimas foram socorridas com ferimentos leves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital da região. A pista está interditada nos dois sentidos.

