Batida entre carro e carreta deixa uma pessoa morta na BR-101

Um acidente grave, entre um carro de passeio e uma carreta, na manhã desta terça-feira (12), deixou uma pessoa morta no km 167, da BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodviária Federal (PRF), policias rodviários federais e equipe da Eco101 estão no local sinalizando a rodovia. Por conta da batida, os veículos foram arremessados para fora da pista. A pista não precisou ser interditada.

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e está a caminho do local. A dinâmica do acidente não foi informada. Mais informações em instantes.