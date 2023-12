BNH de Cima é o grande campeão da Taça Nosso Esporte Cachoeiro

Os grandes campeões da modalidade futsal da Taça Nosso Esporte Cachoeiro foram conhecidos na noite da última terça-feira (5). BNH de Cima e BNH de Baixo fizeram a final da categoria adulta.

As finais foram nas categorias Sub-9, Sub-11 e adulto aconteceram no ginásio do Centro Universitário São Camilo, com a participação de um público entusiasmado.

O primeiro jogo foi entre as equipes do Projeto Nossa Criança e Projeto Bola no Pé, decisão da categoria Sub-9, o Bola no Pé foi o grande vencedor, por 2 a 1.

No Sub-11, a final também foi entre as mesmas equipes. A partida foi muito disputada, com várias oportunidades de gols para os dois times, que no tempo normal, terminaram empatados por 1 a 1. Nas penalidades máximas, o Bola no Pé levou a melhor.

Já a na categoria adulta, os times do BNH de Baixo e BNH de Cima fizeram uma partida cheia de emoção, num jogo muito disputado.

O BNH de Cima abriu o placar, e chegou a fazer 3 a 1. Mesmo com a equipe do BNH de Baixo correndo atrás do resultado, o BNH de Cima foi o grande campeão da Taça Nosso Esporte Cachoeiro, finalizando o jogo em 4 a 2.

“Mais uma etapa vencida. Dessa vez, foi a final na modalidade futsal e foram jogos sensacionais e com grande presença do público”, comemora o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.