BNH é campeão da Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Vôlei

Os quatros times participantes da edição do 2023 da Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Voleibol protagonizaram jogos eletrizantes, no último domingo (3).

No ginásio Hermo Gomes, localizado no bairro Aquidaban, foram realizadas todas as seis partidas entre as equipes, das quais a representante do bairro BNH se sagrou como a grande campeã.

“A iniciativa da Prefeitura de Cachoeiro em promover eventos como esse é muito bacana. Isso traz valorização para as atletas que moram aqui e incentiva que mais meninas queiram participar. Além disso, também há todo apoio da gestão em ceder os espaços de esportes para que possamos treinar e aperfeiçoar o esporte que tanto amamos”, expressa Bianca Ximenez, jogadora do BNH.

No torneio, os quatro times se enfrentaram mutualmente, a equipe que fizesse mais pontos seria a grande campeã da Taça Nosso Esporte Cachoeiro. O time do BNH fez sete pontos, um a mais que a equipe vice-campeã, IBC.

“Quem foi conferir os jogos, puderam ver, de perto, meninas muito aguerridas que fizeram um verdadeiro show nesse evento. Estamos muito felizes com a adesão e com a entrega de todas. Todas estão de parabéns!”, celebra o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.