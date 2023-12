Bolsa Família chega a 309,7 mil beneficiários no ES a partir de segunda (11)

No ano com maior média de beneficiários, de valor médio e de investimento federal da história do Bolsa Família, o programa do Governo Federal chega ao calendário de dezembro com 309,7 mil famílias contempladas no Espírito Santo.

O cronograma de pagamentos do último mês do ano tem início nesta segunda-feira (11) e segue até o dia 22. O valor médio recebido nos 78 municípios do estado chega a R$ 679,60. Para saldar o investimento, o repasse é de R$ 209,4 milhões. Seguindo uma tendência nacional, 87,1% das famílias capixabas que recebem o Bolsa Família são chefiadas por mulheres.

Serra é o município com maior número de famílias contempladas no Espírito Santo em dezembro. São 42,7 mil beneficiários, que recebem um valor médio de R$ 679,36 a partir de um investimento federal de R$ 28,9 milhões. Na sequência aparecem Cariacica (36.928), Vila Velha (26.587), a capital Vitória (21.293) e Cachoeiro de Itapemirim (12.733).

A cidade com maior valor médio de repasse no estado é Vila Valério, com R$ 727,92 na média para 1.493 famílias atendidas no município. Na sequência das localidades com maior valor médio estão Conceição do Castelo (R$ 722,22), Governador Lindenberg (R$ 769) e Piúma (R$ 701,92).

Entre os benefícios complementares criados com o novo Bolsa Família, há 164.202 crianças de zero a seis anos que recebem adicional de R$ 150 no Espírito Santo, a partir de um repasse de R$ 22,7 milhões referente ao Benefício Primeira Infância.

A cesta de benefícios complementares também acrescenta R$ 50 neste mês a mais 7 mil gestantes capixabas, 6,7 mil nutrizes (em fase de amamentação), 202,9 mil crianças e adolescentes de sete a 16 anos e 43,6 mil adolescentes de 16 a 18 anos.