BRK abre inscrições para Programa de Estágio 2024; confira

A BRK, uma das maiores empresas privadas de saneamento básico do país, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024. São, ao todo, 60 vagas para atuar em oito unidades da companhia no Brasil, incluindo o município de Cachoeiro de Itapemirim, nas áreas de Engenharia, Operação e Tecnologia da Informação.

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site www.brkambiental.com.br/estagio2024 para obter as informações e se inscrever na página da companhia no Linkedln. As inscrições vão até 28 de dezembro.

Em Cachoeiro, são 03 vagas para os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Produção, Química, Biologia, Engenharia Química, Engenharia Sanitária e Ambiental, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação e Sistemas para Internet.

Como requisitos, é importante que os universitários concluam a graduação a partir de junho de 2025 e tenham disponibilidade para estagiar 30 horas semanais (6 horas diárias). Também é necessário conhecimento em Pacote Office e em Auto Cad (para área de Engenharia).

A seleção será realizada em três etapas: inscrições, dinâmica de grupo e entrevistas finais, podendo ser online e presencial. Os candidatos aprovados iniciam as atividades na companhia em fevereiro de 2024.

O Programa de Estágio da BRK oferece benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência média e odontológica, seguro de vida e acidentes pessoais, vale-refeição ou alimentação (aplicável de acordo com a localidade e carga horária) e vale-transporte. Há ainda acesso ao programa de apoio à saúde, Gympass, day off (no mês de aniversário), modelo híbrido de trabalho (aplicável de acordo com a localidade e área) e plano de aprendizado e desenvolvimento.

A supervisora de recursos humanos da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Adriana Altoé Pigatti, ressalta que o programa é a porta de entrada para futuros agentes de transformação do saneamento brasileiro. “A BRK é feita de pessoas que estão sempre olhando para a frente, pensando na construção de uma sociedade com cada vez mais saúde, qualidade de vida e bem-estar. Acreditamos no potencial desses jovens de ajudarem a BRK a levar o saneamento para muito além do básico”, afirma.