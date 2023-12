Vale abre vagas de emprego no ES para contratação imediata

A Vale está com novas vagas de emprego abertas para contratação imediata de profissionais no Espírito Santo. As chances são para diversos cargos e há oportunidades para moradores da Grande Vitória, além de ofertas especificas para mulheres. Os salários são variados de acordo com o cargo pretendido.

Há oportunidades de emprego para profissionais que possuem ensino médio, curso técnico ou superior. As inscrições devem ser feitas de forma virtual no site da empresa. Os contratados irão atuar na área da empresa situada na Serra. Há chances para os seguintes cargos:

Analista de Controles Integrados Sênior

Supervisor de Manutenção Preventiva

Técnico Planejamento Programação Manutenção II

Engenheiro Sênior Projeto Capital

Como se candidatar nas vagas de emprego da Vale?

Quem tiver interesse nas vagas da Vale, deve acessar o site da empresa e realizar a candidatura na oportunidade pretendida. A multinacional não divulgou os valores da remuneração das chances disponíveis, no entanto, garante que corresponde à média do mercado de trabalho. Além do salário, os contratados terão direito a diversos benefícios.