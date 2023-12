BRK entrega prêmios do segundo sorteio da promoção “Sorte na Conta”

A promoção “Sorte na Conta BRK” entregou recentemente os prêmios do segundo sorteio da campanha para os vencedores de Cachoeiro de Itapemirim. Dois clientes da concessionária levaram para casa uma caixa de som JBL: Wagner Gomes Machado Marçal e Christopher Douglas Nunes Gomes.

Eles estão entre os moradores que pagaram as faturas de água e esgoto por meio de PIX, se cadastraram na página da promoção (sortenacontabrk.com.br), receberam os números da sorte e foram contemplados no sorteio da Loteria Federal. A primeira rodada, em outubro, premiou dois clientes da BRK no município com um micro-ondas.

Leia também: Mega da Virada: inteligência artificial revela números para ganhar R$ 570 milhões

Leia também: VITRINE: Fofurômetro explodiu! Sêxtuplos do ES em clima de Natal

Assim como no primeiro sorteio, desta vez, também foram sorteados prêmios nacionais. Os vencedores foram Mayara Belo Rezende, de Curionópolis, no Pará, que ganhou uma bicicleta Aro 29 Colli Bike; Nelson Defavere, da cidade de Sumaré, em São Paulo, que levou um Playstation 5; e Renata Cristina Monteiro Borba, de Porto Ferreira, São Paulo, que foi contemplada com uma Smart TV 65 Polegadas.

O terceiro e último sorteio está previsto para acontecer no próximo dia 27 de dezembro e irá entregar duas air fryes para Cachoeiro de Itapemirim e um carro zero quilômetro em certificado de ouro como prêmio do sorteio nacional. Ao todo, serão 67 prêmios para clientes de todo o país.

O gerente comercial da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Flavio Galindo, explica que a promoção tem o objetivo de incentivar o pagamento das faturas por PIX, que é uma modalidade segura e rápida. “Trabalhamos para facilitar cada vez mais a vida do cliente BRK, ampliando os canais e as formas de pagamento das contas”, afirma.

A campanha é voltada exclusivamente para clientes titulares das faturas BRK, pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos, residentes e domiciliados na área de abrangência da promoção. Para participar, é preciso realizar o pagamento das contas por PIX, válido para as faturas emitidas entre 25 de setembro e 25 de dezembro de 2023.

A relação completa dos ganhadores, assim como o regulamento da promoção, podem ser consultados na página sortenacontabrk.com.br.