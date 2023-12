Cachaça: aprenda fazer drinks irresistíveis para celebrar o Réveillon

As festas de fim de ano estão se aproximando, e não há nada melhor do que brindar as conquistas, superações e momentos especiais que vivenciamos ao longo dos últimos meses.

Em meio a um mundo repleto de opções, a cachaça se destaca como a estrela mais versátil em todas as festas. Desde a tradicional caipirinha até misturas mais ousadas de drinks, os entusiastas da cachaça têm explorado novas maneiras de apreciar essa bebida icônica.

De acordo com o especialista e criador da cachaça capixaba Dose Clássica, Ralphe Ferreira, a bebida consegue harmonizar-se de maneira única com uma variedade de pratos, desde carnes suculentas até frutas frescas e doces, tornando-se a estrela de destaque nas festas de fim de ano.

“Sua simplicidade na combinação com diferentes sabores e sua capacidade de se adaptar a diversas ocasiões fazem da cachaça a protagonista ideal para celebrar momentos especiais. A facilidade na harmonização e as variadas possibilidades na criação de drinks tornam a cachaça uma experiência acessível e deliciosamente única para todos os apreciadores”, ressalta o especialista.

Se você está em busca de praticidade sem abrir mão do sabor, Ralphe separou algumas dicas para preparar drinks fáceis e deliciosos, destacando a versatilidade das cachaças branca, envelhecida, ouro e cachaça com sabor (infusão).

Caipirinha clássica

A cachaça branca, fresca e jovem, como a Jequitibá Rosa, é perfeita para a clássica caipirinha. Misture a cachaça branca com pedaços de limão, açúcar e gelo. Agite ou mexa e, em poucos minutos, você terá um refrescante e tradicional drink brasileiro em suas mãos.

Old Fashioned Tropical

A cachaça envelhecida em barris de carvalho americano, acrescenta complexidade ao drink. Experimente criar um Old Fashioned tropical adicionando um toque de xarope de açúcar, angostura e uma casca de laranja para um sabor sofisticado e caloroso.

Cachaça ouro com mel e gengibre

A cachaça ouro, como as de castanha do Pará, que possuem caráter mais robusto, harmoniza maravilhosamente com sabores intensos. Combine-a com mel, gengibre e suco de limão para um drink que aquece a alma e agrada o paladar.

Caipifruta

Experimente uma cachaça com sabor Vanilla, Fresh e Coconut obtida por meio de infusões com frutas, ervas ou especiarias. Crie uma caipirinha de frutas exóticas, como morango, maracujá e kiwi, para uma explosão de sabores e cores.

Mojito Brasileiro

Que tal uma versão brasileira do clássico mojito? Misture cachaça, sendo elas cristal, três madeiras ou jequitibá rosa, açúcar, limão, hortelã e água com gás para criar um drink leve e revigorante. Perfeito para os dias mais quentes de fim de ano.