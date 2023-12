Cachoeiro inaugura decoração de Natal na Praça de Fátima neste domingo (10)

Neste domingo, a partir das 20h, a magia do Natal tomará conta de Cachoeiro com a inauguração da decoração temática de Natal, na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio.

Toda a população está convidada a conferir a árvore de Natal da cidade, o presépio da Sagrada Família, símbolo de amor e união, e a vila do Papai Noel, um espaço encantado perfeito para tirar registros inesquecíveis. Além, claro, de aproveitar um verdadeiro show de luzes.

