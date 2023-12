Cachoeiro recolheu quase 12 toneladas de materiais recicláveis

No último mês de novembro, a Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb) de Cachoeiro recolheu quase 12 toneladas de material reciclável. A ação se deu por meio da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Cachoeiro de Itapemirim (Ascomirim) e de ações extraordinárias organizadas pela pasta.

No entanto, a Ascomirim, que recebe materiais recicláveis do município, recolheu cerca de 11,3 toneladas de materiais em novembro de 2023. Contudo, na sua sede, localizada na avenida Mauro Miranda Madureira (Rodovia do Valão), bairro Central Parque, há quatro baias para separação dos recicláveis. Em suma, no local, os trabalhadores contam com duas balanças, duas prensas e um elevador de carga.

Aliás, em outra frente de ação, a Semurb realizou uma campanha para o descarte correto de materiais ordinários, como papel, papelão, plásticos e metais, em que foram recolhidos 487 kg de itens recicláveis.

Pontos de entrega voluntária (PEV’s)

Aliás, a Semurb conta também com pontos de entrega voluntária (PEV). O objetivo é incentivar a população quanto a separação, entrega e destinação de materiais recicláveis, que pode ser feito a qualquer momento do ano. Além disso, os cidadãos podem realizar a entrega dos resíduos em 76 escolas municipais com coletores e na própria Ascomirim, que é para onde os itens recolhidos em outros pontos são destinados.

Quais os tipos de materiais recicláveis posso separar?

Portanto, os tipos de resíduos que podem ser materiais recicláveis são: papel, papelão, plástico, alumínio e metal. Como por exemplo: embalagem de detergente; garrafa de amaciante; vidro de xampu; garrafa de água; caixas de leite; jornais, revistas, panfletos; cadernos; envelopes; garrafas PET; latas.

Quais os tipos de resíduos que NÃO devo separar?

Em suma, o lixo úmido, o que inclui: restos de alimentos; cascas de frutas; fitas adesivas, resíduos de jardinagem, papel higiênico e fraldas descartáveis; pratos e copos descartáveis; pó de café, embalagens de marmitex; guardanapos.

PEVs em Cachoeiro

Av. Theodorico Ferraço – Gilson Carone (Em frente ao Supermercado Carone)

Bairro Paraíso – Condomínio Residencial Montanha

Residencial Esperança – Marbrasa (Conjunto Minha Casa Minha Vida)

R. Agripino de Oliveira – Independência – Lateral do Ministério Público

R. Arlindo Costa – Pacotuba – Na Escola Família Agrícola

Itaoca – Em frente a Igreja Católica

R: Maria Firmino Santana – São Lucas – Próximo a Igreja Católica

Simbraex – Rodovia do Contorno – Córrego Seco

R: Cel Francisco Athayde – Conduru – Na rua de trás à Praça Central