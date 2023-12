Caminhada encerra atividades dos núcleos de qualidade de vida em 2023

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro realizará, no sábado (16), uma caminhada exclusiva para os alunos dos núcleos de qualidade de vida do município.

A atividade será no sítio do Timbó, sendo uma ótima opção para os participantes desfrutarem da natureza. Serão quase dois quilômetros de percurso a serem superados, esforço recompensado pelas belas paisagens da região.

A ação é uma celebração de encerramento das atividades realizadas nos núcleos, neste ano. O ponto de encontro será na pista de motocross do Timbó, às 7h.

Para os participantes, a Semesp orienta que é importante levar garrafinhas de água, utilizar roupas leves e tênis confortáveis para tornar o passeio mais agradável.

