Cadela da PM localiza drogas dentro de casa abandonada em Mimoso do Sul

A Polícia Militar (PM), apreendeu, na noite da última quarta-feira (6), uma quantidade de drogas e materiais utilizados no embalo, dentro de uma casa abandonada, localizada no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul. Na ação, ninguém foi preso.

Leia também: Polícia prende suspeito de receptação e fecha desmanche de motos no ES

Segundo informações da PM, os policiais faziam patrulhamento na localidade de Pinicão, quando receberam denúncias anônimas de moradores de que dois homens estariam realizando o tráfico de drogas próximo ao campinho de terra na reagião.

Entretanto, os moradores informaram, ainda, que os suspeitos usavam uma casa para esconder as drogas e outros materiais usados no embalo.

Diante dos fatos, os militares foram até o local e, chegando lá, a cadela Diana localizou 18 pedras de crack, uma porção de crack de 25g, 45 buchas de maconha, dois papelotes de cocaína, uma porção de cocaína, uma balança de prescisão, uma tesoura, uma faca e material de embalo.

Potanto, todos materiais apreendidos foram entregues na 7°Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.