Polícia prende suspeito de receptação e fecha desmanche de motos no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), realizou, na última terça-feira (5), uma ação que contou com o apoio da Guarda Municipal da Serra e teve como objetivo verificar informações relacionadas aos crimes de receptação e adulteração de veículos. A ação ocorreu no bairro Cidade Continental, na Serra, e terminou com um suspeito detido em flagrante.

De acordo com a PC, no local, as equipes flagraram o suspeito, de 20 anos, em posse de três motocicletas produtos de crimes contra o patrimônio, com sinais de adulteração, além de ferramentas e chaves mixas utilizadas em crimes de furto de motocicletas.

De acordo com as investigações, o conduzido e um outro suspeito, de 37 anos, que fugiu do local ao notar a presença policial, são suspeitos de praticar os crimes de receptação e, posteriormente, adulteração de veículos automotores na região.

O suspeito, de 20 anos, foi conduzido à Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e autuado em flagrante por receptação e adulteração de veículo, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).