Campeonato dos Servidores: confira os campeões das duas modalidades

A edição de 2023 do Campeonato dos Servidores, em Marataízes, conheceu seus novos vencedores, e contou com grandes finais, nas duas modalidades.

No futebol society masculino, a equipe da Secretaria Municipal de Defesa Social levou a melhor sobre a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e faturou o título com uma vitória por 5 a 2.

Já a equipe campeã do vôlei feminino, foram as meninas da Secretaria Municipal de Assistência Social, que levou a melhor, vencendo por 2 a 1 a equipe da Secretaria Municipal de Finanças.

O Campeonato dos Servidores de Marataízes volta em 2024, com uma promessa de grandes jogos!

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.