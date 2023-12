‘Cãoterapeuta’ faz visita especial para crianças internadas em hospital

A manhã da última sexta-feira (22) foi recheada de surpresas no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), localizado em Vitória. É que profissionais prepararam para as crianças internadas na enfermaria Drª Milena Gottardi a entrega de lembrancinhas de Natal para os pacientes e ainda levaram uma visita mais que especial, um “cãoterapeuta” da raça golden retriever, o Simba.



O encontro foi organizado por médicas e enfermeiras do projeto de Medicina Hospitalista (MH), do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), com o objetivo de proporcionar um dia especial para as crianças antes do Natal.

Com acessórios natalinos, o cão Simba entrou nos quartos para alegrar o dia das crianças e dos pais e até da equipe do hospital. A festa foi tanta que o “cãoterapeuta” tirou inúmeras fotos com os pacientes no momento de entrega das lembranças.

A supervisora da Medicina Hospitalar, a pediatra Fernanda Fiorot, é tutora do Simba e uma das organizadoras da ação. Para ela, proporcionar momentos de leveza como esse é muito importante para o acolhimento dos pacientes e também de seus familiares.

“Nosso foco sempre é a recuperação e o bem-estar das crianças. Sair um pouco da rotina, realizando uma atividade descontraída como essa, contribui para esse processo, além de todos os benefícios gerados pelo contato com animais terapeutas. Nós amamos e as crianças também”, explicou a médica.



Para realizar as visitas, Simba tomou banho com menos de 24 horas antes e teve unhas cortadas e lixadas e dentes escovados. As vacinas, vermífugos e antiparasitários também estão em dia e nenhuma doença foi diagnosticada.

Esses processos são formas de precaução e cuidado para entrar no ambiente hospitalar. Além disso, a visita seguiu os protocolos de segurança do paciente, ocorrendo apenas em setores autorizados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do HINSG. A mãe Leidiane Santos, que acompanha a internação do filho, Victor Hugo, de 8 anos, se surpreendeu com a visita do “cãoterapeuta”.

“O ambiente fica mais leve, ainda mais para nós que estamos aqui às vésperas do Natal. Momentos como este deixam meu filho mais feliz e mais calmo. Foi uma visita maravilhosa!”, disse a mamãe, emocionada.

Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência nas Redes de Atenção à Saúde (PGAQ)



O projeto de Medicina Hospitalista integra o Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência nas Redes de Atenção à Saúde (PGAQ). O principal objetivo do programa é garantir o acesso ágil e qualificado aos leitos hospitalares, às consultas especializadas, exames complementares e procedimentos ambulatoriais aos usuários da rede hospitalar no Espírito Santo.



Presente em todos os hospitais da rede estadual, o PGAQ também conta com os projetos de Núcleo Interno de Regulação (NIR), Escritório de Gestão de Altas (EGA), Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) e Autorregulação Formativa Territorial (ARFT).



A atuação é de forma integrada para promover inovações em processo, melhorando o desempenho dos hospitais, ao aumentar o giro do leito e reduzir o tempo de internação.

Foto: Divulgação Governo do Estado Foto: Divulgação Governo do Estado