Escola Técnica em Vargem alta abre processo seletivo para contratar professores

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) anunciou a abertura de um processo seletivo para a contratação de professores no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Giuseppe Altoé, localizado no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta. A seleção visa preencher vagas no Curso Técnico em Cooperativismo Digital.

As inscrições para o processo seletivo estão abertas no período de 21 a 27 de dezembro. Os interessados podem acessar o edital e realizar a inscrição através do link: https://selecao.es.gov.br/PaginaConcurso/Index/574

Os candidatos devem atender aos requisitos especificados no edital, disponível no site do processo seletivo. As inscrições são exclusivas para o período mencionado, sendo fundamental observar e cumprir os prazos estabelecidos.

Esta oportunidade de seleção para professores oferece a chance de desempenhar um papel ativo na promoção da educação profissional, contribuindo para o conhecimento e desenvolvimento na área de Cooperativismo Digital. A Secti destaca a importância do ensino técnico e encoraja a participação dos interessados, ressaltando a oportunidade única de contribuir para a formação de profissionais qualificados na região.