Capixaba Emerson Souza é o destaque do time em rodada no Iraque

O volante capixaba Emerson Souza foi eleito pela Premier League do Iraque como um dos melhores jogadores da última rodada. O brasileiro foi uma das principais peças do Al Naft na vitória do time por 1 a 0 fora de casa sobre o Al Shorta e foi um dos destaques na seleção da semana do campeonato.

“Muito feliz por conseguir ser eleito para a seleção da rodada, isso mostra que tenho feito um trabalho sério e que vem sendo acompanhado por todos.

O meu primeiro objetivo é sempre poder fazer o melhor possível para ajudar o meu clube a conquistar os objetivos, mas as premiações individuais também são importantes e claro que me deixa muito feliz, pois é o reconhecimento do trabalho que tenho desempenhado dentro de campo”, disse Emerson.

Adaptação

Aos poucos, o brasileiro, com passagem pelo Porto B, de Portugal, vai se acostumando ao novo país. Aliás, a adaptação tem sido positiva e os resultados são refletidos dentro de campo. Já são três jogos de invencibilidade para o Al Naft de Emerson Souza na atual temporada. O volante ressalta que a adaptação ao Iraque tem sido rápida para que o mesmo possa dar o melhor de si nos gramados.

“É um país bem diferente do Brasil, os costumes, as comidas, mas eu tento me adaptar rapidamente a tudo para que nada venha me atrapalhar dentro de campo. Acredito que tenho conseguido desempenhar um bom futebol, espero seguir evoluindo e ajudando o Al Naft a conquistar os objetivos que foram traçados no início do campeonato”, afirmou o meio-campista.

Natural de Anchieta (ES), Emerson Souza estará presente no próximo jogo do Al Naft, que será contra o Karbala nesta terça-feira (5), às 8h30 (de Brasília). A equipe do brasileiro ocupa a nona posição na tabela da Premier League do Iraque, com nove pontos em seis rodadas disputadas.