Capixaba marca e comanda terceira vitória seguida na Arábia Saudita

Na última partida do ano, o Al Zulfi, da Arábia Saudita, equipe do meia capixaba Teco, venceu o Al-Rawdhah, por 3 a 1, e segue na segunda colocação da Second Division League. Titular da equipe, Teco marcou o terceiro gol da sua equipe no jogo, o gol que sacramentou a vitória. Esse foi o segundo gol de Teco pela equipe, o brasileiro também acumula seis assistências.

“Graças a Deus, pude fazer mais um gol e ajudar o meu clube a conquistar os três pontos. Fico muito feliz pelo momento que venho vivendo, podendo ajudar os meus companheiros, foi um momento de grande felicidade. A vitória foi muito importante, jogo fora de casa, alcançamos a nossa terceira vitória seguida, isso mostra que estamos no caminho certo”, ressaltou Teco.

Todavia, a Second Division League é dividida em dois grupos de 15 clubes. Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso para a First Division League, os dois segundos colocados de cada grupo jogam um playoff pela terceira vaga. Aliás, o Al Zulfi é o segundo colocado e está na zona de playoff. O capixaba Teco falou sobre o momento da equipe na Arábia Saudita e a expectativa de conquistar o acesso.

“O campeonato ainda está longe de terminar, ainda teremos muitos jogos pela frente, adversários difíceis e que vão nos trazer grandes dificuldades. Estamos vivendo um grande momento, mas nós devemos manter os pés no chão, seguir trabalhando forte e com o foco sempre no nosso objetivo, que é conquistar o acesso no final da temporada”, concluiu.