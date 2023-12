Capixabas devem ficar atentos com o tempo no Sul do ES; entenda

O Sul espírito-santense está entre as regiões que, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), está sob risco potencial de ser atingida por fortes ventos neste sábado (30). O alerta, que começa a valer a partir das 12h, é válido para todo o dia, com fim previsto para as 20h.

Conforme aponta o instituto, a previsão é de vento variando entre 60 km/h e 100 km/h. As condições climáticas ainda provocam risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

Já o Incaper, ressalta que a combinação entre calor e umidade relativa do ar irá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, no extremo sul do Estado.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima prevista é de 23 °C e máxima de 37 °C. Para as áreas mais altas, a previsão é de mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda); permaneca em local abrigado; obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).