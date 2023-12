Carro é encontrado totalmente queimado em rodovia de Mimoso do Sul

Um carro foi encontrado totalmente destruído pelo fogo no acostamento do km 42, da rodovia ES 297, na Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul. O carro foi localizado na tarde da última quinta-feira (30), por volta das 15h56.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o carro foi encontrado por policiais militares que faziam patrulhamento no bairro Gabiroba, na região de Mimoso. Por conta da proporção da destruíção, não foi possível, no local, fazer a identificação da marca e modelo do veículo.

No momento da ação ninguém foi preso. O veículo foi removido pelo guincho para o Pátio Credenciado do Detran de Cachoeiro de Itapemirim. Ainda não se sabe a motivação do incêndio.