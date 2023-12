Ciclista morre ao ser atingido por carro na BR-101 em Anchieta

Um ciclista, ainda não identificado, morreu após ser atingido por um automóvel, na noite da última sexta-feira (1), na BR-101, no km 355, no município de Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ciclista seguia no acostamento da via, quando, por volta das 19h30, foi atingido por um carro de passeio, modelo Chevrolet Onix. Por conta da batida, o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista e o carona do veículo foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital da região.

A perícia da Polícia Civil foi acionada por volta das 19h50 e esteve no local. O corpo da vítima foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.